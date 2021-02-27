Sinop'ta 10 kilogram doğan cüce buzağıya evde özenli bakım
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Sinop'ta 10 kilogram doğan cüce buzağıya evde özenli bakım

27.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:07
Sinop'ta 10 kilogram doğan cüce buzağıya evde özenli bakım

Sinop'un Boyabat ilçesinde 10 kilogram doğan cüce buzağı, sahiplerince evde bir bebek gibi özenle bakılıyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 10 kilogram doğan cüce buzağı, sahiplerince evde bir bebek gibi özenle bakılıyor.

Sefa Mahallesi'nde besicilik yapan Ali Kiren'e ait inek, 10 gün önce bir buzağı doğurdu.

Çok küçük olduğunu ve ayağa kalkmakta zorlandığını gören Kiren, buzağıyı evlerinde beslemeye başladı.

Biberonla süt verilerek sıcak ortamda beslenen buzağının sağlığından şüphelenen Kiren, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden yardım talep etti.

Kiren'in talebi üzerine eve gelerek buzağıyı kontrol eden veteriner hekim Aydın Arukan, hayvanda dwarfizm (doğumsal cücelik) bulunduğunu belirledi.

Arukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür vakalara çok nadir rastlandığını söyledi.

Buzağının hayati fonksiyonlarını devam ettirmede herhangi bir sorun yaşamadığını vurgulayan Arukan, "Buzağıdaki hastalık, genetik bozukluklardan dolayı gerçekleşen kalıtsal bir hastalıktır. Bir buzağının normal doğum ağırlığı 40-60 kilogram arasındadır. Bu buzağı ise 10 kilogram civarında. Yaşaması için özel bakıma ihtiyacı var. Bakıldığı sürece sağlık sorunu yaşamaz ama çok iyi bakılsa dahi fazla büyümez. Yetişkin bir hayvanın onda biri kadar ağırlığa ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

"Ailece bu sevimli buzağıya çocuk gibi bakıyoruz"

Ali Kiren ise buzağıyı gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını dile getirerek, "Annesinden sağıp verdiğimiz sütü iştahla içiyor. Ahırda yaşaması imkansız. Ön ayaklarına hiç basamıyor, dolayısıyla bize muhtaç. Ailece bu sevimli buzağıya çocuk gibi bakıyoruz. Bakmaya da devam edeceğiz. Sonunda ne olur, ben de bilemiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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