Sinop'ta 1 Mayıs maske ve mesafeyle kutlandı
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Sinop'ta 1 Mayıs maske ve mesafeyle kutlandı

Sinop'ta 1 Mayıs maske ve mesafeyle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİNOP (İHA) – Sinop'ta işçi temsilcileri tam kapanma çerçevesinde az sayıda katılımla toplanarak, yaptıkları basın açıklamaları ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta işçi temsilcileri tam kapanma çerçevesinde az sayıda katılımla toplanarak, yaptıkları basın açıklamaları ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bir grup saat 12.30'da Atatürk Anıtı önünde toplandı. Diğer bir grup ise 13.00'da Uğur Mumcu Meydanı'nda kutlamasını gerçekleştirdi. Atatürk Anıtı'ndaki basın açıklamasında KESK, DİSK, CHP Sinop İl Başkanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da buradaydı. Anıta çelenk bırakıldı.

Uğur Mumcu Meydanı'nda Birleşik Kamu İş Konfederasyonu bir açıklama gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalarda işçi emeğinin hak ettiği değeri bulması temennisi ortak payda oldu. İşçi hakları için düzenleme ve iyileştirmeler talep edildi. 1 Mayıs tüm emekçiler adına kutlandı. - SİNOP

Sinop'ta 1 Mayıs maske ve mesafeyle kutlandı
Sinop'ta 1 Mayıs maske ve mesafeyle kutlandı
Sinop'ta 1 Mayıs maske ve mesafeyle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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