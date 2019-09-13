Sinop solotürk'ten sinop'ta nefes kesen prova

13.09.2019 14:37

SoloTürk'ten Sinop'ta nefes kesen prova

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, 15 Eylül Pazar günü yapılacak olan gösteri öncesinde Sinop semalarında prova uçuşu yaptı. F-16 uçakları ile yapılan prova uçuşunu kent sakinleri, cep telefonuyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, Sinop'ta Harf İnkılabının 91'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında 15 Eylül Pazar günü gerçekleştireceği gösteri öncesi keşif uçuşu yaptı. Gösteri için Sinop semalarında prova uçuşları yapan 2 SoloTürk uçağı, kentte heyecan yarattı. Vatandaşlar, ilgiyle izledikleri gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Solotürk pilotları F-16'larla, pazar saat 17.00'da Sinop İskele Meydanı semalarında gösteri uçuşu yapacak.

Kaynak: DHA