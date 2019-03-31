Sinop Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Siirt için sandığa giden vatandaşlar, Sinop Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi CHP'den yana olmuştu. Peki, Sinop seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Sinop'ta kim önde? Sinop seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

SİNOP 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Sinop Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Ali Çöpcü, CHP adına Barış Ayhan, DSP adına Ahmet Nur Ceylanlı, SP adına Sefa Yalın yarışacak. Bir tanesi bağımsız olmak üzere toplam 9 aday, Sinop Belediye Başkanlığı yarışında. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Sinop yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

SİNOP YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SİNOP 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Sinop'ta seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Sinop Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'den Baki Ergül % 54,34 oy oranı ile olmuştu. Ak Parti'den Hamza İnce ise % 37,39 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP'den İlhan Aydemir% 6,31 oy oranı ile 3. sırada, SP adayı Selamettin Özgen % 1,25 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

SİNOP İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Sinop belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Sinop Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.