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Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Ekonomi

Sinop, Samsun, Tokat ve Amasya'da arazi toplulaştırma kararı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sinop, Samsun, Tokat ve Amasya'ya bağlı bazı ilçelerin köy ve mahallelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

21.04.2020 08:42 | Son Güncelleme: 21.04.2020 08:42
Sinop, Samsun, Tokat ve Amasya'da arazi toplulaştırma kararı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sinop, Samsun, Tokat ve Amasya'ya bağlı bazı ilçelerin köy ve mahallelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, DSİ'nin Sinop'un Boyabat, Durağan ve Saraydüzü, Samsun'un Vezirköprü, Tokat'ın merkez, Pazar ve Turhal ile Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçelerindeki bazı köy ve mahallelerde, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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