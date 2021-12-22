SAMSUN (İHA) - Sinop- Samsun karayolu ulaşımına kar engeli

SİNOP - Sinop-Samsun karayolu yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sinop'ta dün akşamdan beri etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 157 köy yolu ulaşıma kapandı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle Sinop-Samsun karayolu beyaz örtüyle kaplandı. Kar ve buzlanma ulaşımda aksamaları da beraberinde getirdi.

Kentte etkili olan kar yağışı, buzlanma nedeniyle Sinop-Samsun karayolunun Sinop yönünde ulaşım, Lala mevki'inden itibaren sağlanamıyor. Emniyet ekiplerinin önlem aldığı mevkide karayolları ekipleri, yeniden ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar engeline takılan sürücü Dilara Eraltan, "Yaklaşık 1 buçuk saat yolda kaldık. Bir tır yolda kalmış biz de o geçemediği için biz de geçemedik. Yolun açılmasını bekledik. Biraz uzun sürdü baya üşüdük. Ama sonunda yol açıldı. Sürücülerin kar lastiği her zaman araçlarında olsun. Kar lastiksiz yola çıkmasınlar. Hepsinin zinciri mutlaka olsun. Bizim her şeyimiz tamdı ama yol kapalı olduğu için biz de mecbur onlar yolda kaldığı için biz de kaldık" dedi.

(OSM-OG-NSO-Y)