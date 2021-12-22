Sinop-Samsun kara yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

SAMSUN (AA) - Sinop- Samsun kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Kentte etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Sinop-Samsun kara yolunun Sinop yönünde ulaşım, Lala mevkisinden itibaren sağlanamıyor. Polis ekiplerinin önlem aldığı yolda Karayolları ekipleri, yeniden ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.