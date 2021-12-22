Sinop-Samsun kara yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Sinop-Samsun kara yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop-Samsun kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

SAMSUN (AA) - Sinop- Samsun kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Kentte etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Sinop-Samsun kara yolunun Sinop yönünde ulaşım, Lala mevkisinden itibaren sağlanamıyor. Polis ekiplerinin önlem aldığı yolda Karayolları ekipleri, yeniden ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop-Samsun kara yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Sinop-Samsun kara yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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