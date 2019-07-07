SİNOP Sahilde kayalıklardan düşen genci sahil güvenlik kurtardı

Sahilde kayalıklardan düşen genci sahil güvenlik kurtardı

SİNOP'da sahilde kayalıklara tırmandığı sırada dengesini kaybederek 4 metreden düşen Umut Barkan Demirkan (20 ) yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan genç, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sinop'un Adaburnu mevkiinde meydana geldi. Sahildeki kayalıklara tırmanmak isteyen Umut Barkan Demirkan, dengesini kaybederek dört metre yükseklikten düştü. Demirkan'ın düştüğünü gören plajdaki vatandaşlar, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bir ekip, botla geldiği kayalıklardan aldığı genci, Karakum İskelesi'ne getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Umut Barkan Demirkan, olayla ilgili Kayalıklardan tırmanırken ayağımın altındaki taş gevşedi ve kaydım. Yuvarlanarak 3-4 metre yükseklikten taşların üzerine düştüm dedi.

Kaynak: DHA