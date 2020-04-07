SİNOP-Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi Yanlış anlaşıldı, özür dileriz
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Zeytinlik, Sinop, Güncel

SİNOP-Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi Yanlış anlaşıldı, özür dileriz

Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi Yanlış anlaşıldı, özür dilerizSİNOP'ta tepkilere yol açan, 'sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz' yönünde uyarı yazısının asıldığı sitenin yöneticisi Zafer Karagülle, yanlış...

07.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:00
SİNOP-Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi Yanlış anlaşıldı, özür dileriz

Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi Yanlış anlaşıldı, özür dileriz

SİNOP'ta tepkilere yol açan, 'sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz' yönünde uyarı yazısının asıldığı sitenin yöneticisi Zafer Karagülle, yanlış anlaşılma olduğunu ve çok üzgün olduklarını belirterek Özür dileriz dedi.

Sinop'un Zeytinlik Mahallesi'ndeki Sinova Sitesi yönetimi, binada oturan sağlık çalışanları Canan S. ve Ceren A. için tepki çeken bir karar aldı. Bina girişine asılan karada, 'sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz' ifadelerine yer verildi. Binada oturan sağlık çalışanları, kendileri için yazılan uyarı yazısının altına, yaşadıkları hayal kırıklığını ifade eden duygularını paylaştıkları notu ekledi. Hayatlarını riske etmenin yanı sıra ailelerinden özveride bulunarak hastalara yardım etmeye çalışan sağlık çalışanları ise yazdıkları notta şu ifadelere yer verdi

Eşlerimizin yurt dışında görevde olduğunu bildiğiniz halde, biz küçücük çocuklarımızı evde tek başlarına bırakıp, sizler için nöbete giderken sizler 'bir şeye ihtiyacınız var mı' diye soracağınız yerde, bu dayanışmadan uzak, ayrımcı tavrınız bizlerin hem meslek onurunu, hem de çalışma azmini kırmaktadır. Bu şekilde tüm dünyanın birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gereken bu zor günlerde bu tavrınız asla kabul edilemez. İnsan sevgisi üzerine kurulmuş bu mesleği icra ederken, sizleri aile fertlerinden ayırmayan bizler bu muameleyi hak etmedik, etmiyoruz. Bu yazıdan önce olduğu gibi, bildiğimiz bütün tedbirleri alarak giriş çıkış yapacağız. Bundan rahatsız olan sakinler merdiven seçeneğini kullansınlar lütfen. Siz bizi sağlıkçı diye ayırırken, biz sizi hastanede ayrım yapmaksızın tedavi edip iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu zor günler geçtikten sonra, hastanede ya da mahallede kimsenin kapımızı çalmamasını rica ederiz.

Sinova sitesi yönetimi uyarı yazısının sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler üzerine yazıyı kaldırdı.

'ÖZÜR DİLERİZ'

Tepkilere neden olan uyarı yazısını asan Sinova Sitesi'nde yönetici Zafer Karagülle, yanlış anlaşıldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi. Tepki çeken yazı için sağlık çalışanlarının akrabalarınca kendilerine böyle bir talep geldiğini anlatan Karagülle Böyle bir dönemde böyle bir kötü şeyle anılmak kadar kötü bir şey yok. Sitede bir sağlık çalışanı arkadaşımızın yakını, 'Sağlık çalışanının bir akrabasında koronavirüsü çıktığı, burada yer alan 2 asansörden birini sağlık çalışanlarına özel tahsis eder misiniz' dedi. Bizde 'yönetim olarak bir soralım. Tabii ki, siz sağlıkçılar bir şey istediğinde biz nasıl 'yok' deriz' dedik. Asansörün biri bu istek üzerine tahsisi edildi. Bu işin aslı bu kadar. Sonradan bir arkadaşımız bunu sosyal medyada paylaştı. Alınan bir karar da değil, anlık gelişen bir olay dedi.

Yazıya tepki gösteren sağlık çalışanının yönetimde yer alan bir arkadaşla ailecek görüştüğünü söyleyen Karagülle, Eğer böyle bir durum varsa, insan arayıp demez mi 'Rencide olduk, niye böyle bir yazı asıldı' diye. Yanlış anlaşılma oldu. Bu yanlış algı için çok üzgünüz, böyle art niyeti akıllardan geçmesi bile bizi üzer. Böyle bir şey olur mu Bu zor koşullarda canla başla mücadele eden insanlara karşı bizim böyle olumsuz davranışımız olur mu Yanlış anlaşıldığı için özür dileriz diye konuştu.

SİNOP-Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi Yanlış anlaşıldı, özür dileriz

Kaynak: DHA

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SİNOP-Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi Yanlış anlaşıldı, özür dileriz
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