Sinop PTT başmüdürlüğüne İbrahim Köklü atandı

06.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:25

Samsun PTT Başmüdürlüğüne bağlı Terme PTT Merkez Müdürü İbrahim Köklü, 2 yıl aradan sonra memleketi Sinop'a başmüdür olarak atandı.



Açıklamalarda bulunan Başmüdür Köklü, "PTT Genel Müdürlüğü var olan çok yönlü hizmetleri yanı sıra, halkımıza kaliteli hizmetler verebilmek için yeni yeni projeler üretmeye gayret ediyor. Bununla ilgili sorunları da aşmaya çalışıyor. Genel Müdürlüğümüz müşterilerimize nasıl? daha iyi hizmetler edebiliriz hususun da her türlü elini taşın altına koymaktan çekinmemekte, sürekli kendini yenilemektedir. Bugün PTT çağı koşullarına uyum sağlamasının ötesinde, öncü ve yenilikçi kimliğiyle sektörel liderliğini perçinlemiştir. Başlattığı yenilenme atılımları sayesinde, 180 yıllık köklü kurumumuz, 5 binden fazla iş yeri ve 43 bini aşkın personeliyle, ülkemizin her noktasına ve hayatın her alanına insanımızın yaşamını kolaylaştırmak üzere faaliyetlerine devam etmekte ve yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Bu duygularla 2020 yılının tüm Milletimize barış ve kardeşlik getirmesini, ülkemizin birlik ve beraberliğini güçlendirilmesini diliyor, personelimize, sektörümüze ve tüm paydaşlarımıza başarılarla dolu bir çalışma dönemi temenni ediyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA