Sinop Polisevi'nde çıkan baca yangını korkuttu Sinop Polisevi'nde çıkan baca yangını korkuttuSİNOP Polisevi'nin mutfak bacasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Sinop Polisevi'nde çıkan baca yangını korkuttu

SİNOP Polisevi'nin mutfak bacasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sinop Polisevi'nden duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan bacaya müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yangının mutfak bacasında biriken yağlardan çıktığı öğrenildi.

Kaynak: DHA