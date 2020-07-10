Sinop Polisevi'nde çıkan baca yangını korkuttu SİNOP Polisevi'nin mutfak bacasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

SİNOP Polisevi'nin mutfak bacasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sinop Polisevi'nden duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan bacaya müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yangının mutfak bacasında biriken yağlardan çıktığı öğrenildi.

Kaynak: DHA