Sinop palamut ve torik azlığı, lakerda fiyatlarını artırdı

07.10.2019 16:54

Palamut ve torik azlığı, lakerda fiyatlarını artırdı

KARADENİZ'de, 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle birlikte beklenen palamut ve torik avı yapılamıyor. Az miktarda avlanan ve balıkçılar tarafından tuzlanan palamut ve torikten lakerda yapılmaya başlandı. Lakerda, 2 kilogramı 200 liradan alıcı buluyor.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de sona eren av yasağıyla balıkçılar, ağlarını denize bıraktı. Bu yıl beklenen palamut avı yapılamıyor. Sezonda az miktarda avlanan ve balıkçılar tarafından tuzlanan palamut ve torikten lakerda yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz sezon 130 TL olan lakerda, bu yıl ise 2 kiloluk kavanozlar halinde 200 TL'ye satışa sunuluyor. Lakerda uzun süreli saklanmak üzere özel şekilde hazırlanmış balığa deniliyor.

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, lakerda satışlarının da az olduğunu belirterek Lakerda satışlarımız az. Geçen yıla göre bu yılki palamut ve toriklerimiz de baya baya az, dörtte bir gibi bir seviyede. Bu yüzden bulduğumuz toriklerden lakerda yapıyoruz. Palamutun lakerda olması için gırgır palamutu denilen cinsten olması gerekir. Balığın lakerda olması için en az 1 kilo olması gerekir. Her palamuttan lakerda olmazö dedi.

Kaynak: DHA