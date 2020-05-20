Sinop özel idarede şantiyeler çalışıyor
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Sinop özel idarede şantiyeler çalışıyor

Sinop İl Özel İdaresi Konkasör Tesisleri, yaz dönemine ilişkin çalışmalarına start verdi.

Sinop özel idarede şantiyeler çalışıyor
20.05.2020 21:53 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:53

Sinop İl Özel İdaresi Konkasör Tesisleri, yaz dönemine ilişkin çalışmalarına start verdi. Asfalt yapılacak yolların temel malzemesini üretmek amacıyla çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren tesislerde, tonlarca malzeme düşük maliyetle imal ediliyor.

Sinop İl Özel İdaresine bağlı Boyabat Bürnük, Durağan ve Erfelek Konkasör Tesisleri ile Ayancık ve Türkeli ilçelerinde bulunan seyyar konkasör şantiyeleri, Sinop ve ilçelerinde asfaltlanmamış yol bırakmamak amacıyla üretimlerini sürdürüyor. Yol yapım çalışmalarında zemini güçlendirecek malzemeleri düşük maliyetle üreten tesislerde, kamu tasarrufuna da önemli katkı sağlanıyor.

"Amacımız Sinop ve ilçelerimizde asfaltlanmamış yol bırakmamak"

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl Boyabat Bürnük, Durağan ve Erfelek Konkasör Tesisleri ile Ayancık ve Türkeli ilçesinde bulunan seyyar konkasör şantiyelerinin, yaz dönemine hazırlık amacıyla üretimlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Saatler içinde tonlarca malzemenin bu tesislerde üretildiğini vurgulayan Çınkıl, yaz ayının gelmesiyle birlikte yoğun bir asfaltlama ve yol yapım çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Genel Sekreter Çınkıl, asfaltlama çalışmaları için kullanılacak malzemelerin önemli bir bölümünü kendi tesislerinde ürettiklerini belirterek, şu an her ilçede malzeme taşıma, serme, sıkıştırma ve asfaltlama çalışmaları için hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

Konkasör Tesislerinin, verimli çalıştırılmasıyla dışarıdan yapılan alımların en az seviyeye indirilmesinin hedeflendiğini hatırlatan Çınkıl, "Kendi şantiyemizde kendi ekiplerimiz ve kendi ekipmanlarımız ile balast (palaz), elekaltı, filler, mıcır ve asfalt yama işlerimizde kullanılmak üzere rotmiks malzememizi de kendimiz üretiyoruz. Bu üretimler, Özel İdaremizin gider kalemine de ekonomik olarak ciddi katkılar sağlıyor" dedi.

Büyük bir ekip ve iş makinesi gücüyle yeni sezonu açtıklarını dile getiren Çınkıl, "Amacımız Sinop ve ilçelerimizde asfaltlanmamış yol bırakmamak ve planlanan programları süresi içinde tamamlayabilmektir. Bu anlamda tesislerimizde görev yapan mesai arkadaşlarımız büyük bir özveri ve gayretle çalışıyorlar. Hepsini yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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