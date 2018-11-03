Sinop Otogarına Makyaj

Sinop Şehirlerarası Otogarının çatısı boyandı.

Sinop Belediyesi ve Sinop İtfaiyesi bünyesindeki faaliyet gösteren ekipler tarafından, Sinop Şehirlerarası Otogarı genelinde bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Otogarın etrafını çevreleyen çatı boyanırken, otogarda bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sinop Şehirlerarası Otogarımız uzun zamandır boyanmamıştı. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için, belediye ekipleri tarafından boyama onarım çalışmaları yapıldı. Ayrıca otogar içinde bulunan farklı düzenlemeler de yapıldı" dedi. - SİNOP