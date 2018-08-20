Sinop Müftüsü Çelik 40'ıncı Nikahını Kıydı

Sinop Müftüsü Ali Hayri Çelik, kendilerine verilen yetki çerçevesinde şimdiye kadar 40 çiftin nikahlarını kıydığını söyledi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların nikah kıydırma işlemlerini artık ücretsiz olarak yaptırabildiğini anımsattı.

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından 40 çiftin nikah işlemlerini yaptığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"İnsanlar daha önceden hem dini hem de resmi nikah yaptırıyorlardı. Resmi nikahı başka kuruma yaptırıp bizlere de dini nikahı kıydırmak için geliyorlardı. Artık verilen yetkiyle hem dini hem de resmi nikah kıyarak tek elde birleştirmiş olduk. Müftülük salonunda gerçekleştirilen nikahlardan hiçbir ücret alınmıyor. Nikah kıyıldıktan sonra çiftlere evlilik cüzdanının yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in hayatı ile ilgili kitaplar hediye ediyoruz."