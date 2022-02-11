Sinop Meydan Projesi kapsamında Özel İdare İş Hanı yıkımı başladı - Haberler
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Sinop Meydan Projesi kapsamında Özel İdare İş Hanı yıkımı başladı

İhlas Haber Ajansı, Berkan Şen - Yerel
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Sinop Meydan Projesi kapsamında Özel İdare İş Hanı yıkımı başladı Sinop Meydan Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

SİNOP (İHA) - Sinop Meydan Projesi kapsamında Özel İdare İş Hanı yıkımı başladı

SİNOP - Sinop Meydan Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Belediye binasının yıkılmasının ardından şimdi de Özel İdare İş Hanı yıkımına başlandı.

Sinop Meydan Projesi kapsamında 24 Nisan'da başlayan çalışmalar, eski dispanser binası, Aşıklar sahilindeki düğün salonu, belediye binasının yıkımı, Uğur Mumcu Meydanı ve kale surlarının altındaki çay bahçelerinin kaldırılmasının ardından şimdi ise çok sayıda esnafın bulunduğu Özel İdare İş Hanı yıkımına başlandı.

Esnafın, yıkılan eski Dispanser Binasının yerine yapımı süren iş yerlerine taşınması önümüzdeki günlerde başlayacak.

Sinop Meydan Projesi kapsamında Özel İdare İş Hanı yıkımı başladı

Sinop Meydan Projesi kapsamında Özel İdare İş Hanı yıkımı başladı

Sinop Meydan Projesi kapsamında Özel İdare İş Hanı yıkımı başladı

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Yerel

Sinop, Yerel, Haberler

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