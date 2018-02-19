Sinop Merkezli Klima ve Akü Hırsızlığı Operasyonu

Sinop merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Samsun, Sinop, Erzurum ve Artvin'de GSM operatörlerine ait baz istasyonlarından klima ve akü hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait araç ve evlerde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 10 klima ve bir akü ele geçirildi.