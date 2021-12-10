Sinop merkezli hırsızlık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

SAMSUN (AA) - Sinop merkezli iki ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

İstihbari çalışmaların ardından 5 kişinin örgütlü olarak Sinop ve Samsun'da hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Ekiplerce iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı adreslerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin Samsun'un Çarşamba ilçesindeki adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ???????

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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