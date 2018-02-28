Sinop Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
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Sinop Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Sinop merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Sinop merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 zanlı için Sinop, Samsun, Tokat ve Yozgat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli meslek gruplarına mensup 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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