Sinop Merkez Avdan-Sinecan Grup İçmesuyu İsale Hattı Onarım İnşaatı İşi

Sinop İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından Sinop Merkez Avdan-Sinecan Grup İçmesuyu İsale Hattı Onarım İnşaatı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

Sinop İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından Sinop Merkez Avdan-Sinecan Grup İçmesuyu İsale Hattı Onarım İnşaatı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 1-İdarenin:

a)Adresi : Sinop İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı

Hükümet Konağı 3. Kat No: 210 SİNOP

b)Telefon ve faks numarası : (0368) 260 5150 - (0368) 260 5150

c) Elektronik posta adresi : sinopkhgb@gmail. com a) Niteliği, türü ve miktarı: Sinop Merkez Avdan-Sinecan Grup İçmesuyu İsale Hattı Onarım İnşaatı İşi

b) Yapılacağı Yer: Sinop Boyabat TCK üzerinde bulunan Kırkgeçit Çayı

c) İşe Başlama Tarihi: Sözleşme ve tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.

d) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 75 (Yetmiş beş) takvim günüdür.

e) Dosyanın Görüleceği Yer: Sinop Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

f) Teklifleri Son verileceği Tarih ve Saat: 06. 07. 2021 Salı Günü Saat: 10: 00'a kadar 2- İhalenin Konusu işin

a) Yapılacağı yer: MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati : 06. 07. 2021 Salı Günü Saat: 10: 00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4. 1. 1. Tebligat için adres beyanı formunda irtibat için adres, telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi yazılarak beyan edilecek. Adres Beyanı Formuna sadece kaşe vurulması, yazıyla yazılmaması durumunda belge geçersiz sayılacaktır.

4. 1. 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf Sanatkarlar Odası belgesi,

4. 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4. 1. 3. Teklif vermeye etkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4. 1. 3. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4. 1. 3. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. 1. 4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen durumda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname, (Bu durumlarda olmadıklarına dair belgelerin asılları ihale tarihi itibariyle sözleşme öncesi verilecektir. )

4. 1. 5. Şekli ve içeriği Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği Madde 28'de belirtilen teklif mektubu.

4. 1. 6. Şekli ve içeriği Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği Madde 29'de belirtilen geçici teminat

4. 1. 7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4. 1. 8. İş ortaklığı beyannamesi (Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İhale aşamasında ortaklardan kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilin sorumlu oldukları belirtilir. )

4. 2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4. 2. 1. Standarda ilişkin belgeler:

4. 2. 2. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4. 3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri

4. 3. 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11. 06. 2011 tarih ve 27961sayılı resmi gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer işlere Dair tebliğde yer alan A-III ve A- IV grubu işler ve bunların onarımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

4. 3. 2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5. En avantajlı teklifin tespitinde ve fiyatın belirlenmesinde fiyat dışı faktörler göz önüne alınır. Komisyon bu faktörleri göz önüne alarak ihaleye uygun şartları taşıyan firmaya verebilir.

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından imzalanarak komisyon başkanlığına sunulacağından söz konusu istekli ve/veya temsille yetkili kişilerin ihale yapılan yerde hazır olması gerekmektedir.

7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8. İhale dokümanı Sinop Merkez Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürlüğü adresinde görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir.

9. Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Sinop İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürlüğüne verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri veya tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından verilecektir. Posta, Kargo, İadeli taahhütlü ve buna benzer yollarla teklif verilemez, bu şekilde verilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

10. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Nakit Teminatlar işin adı belirtilerek, Birliğin Sinop Merkez Ziraat Bankası şubesindeki 28892740-5001 Nolu Hesabına yatırılacaktır. )

12. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneklerini vermek zorundadır.

13. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

15. Ödeme işin tamamlanmasından ve geçici kabulünün yapılmasından sonra tek seferde ödenir. Kabul Komisyonunca kusursuz olarak kabulünün yapılması ve hakedişe bağlanmasına, düzenlenen hakedişin Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğince onaylanmasına müteakip Samsun İller Bankası A. Ş. şubesine gönderilecek ve Birliğimiz adına Samsun İLBANK (İller Bankası A. Ş. ) şubesindeki hesabımızdan hakedişin ödenmesi istenilecektir. Ödeneğin Bakanlıkça İller Bankasına aktarılmasına ve Bankanın yasal prosedürleri yerine getirmesine müteakip yükleniciye ödeme yapılacaktır. Ödeneğin gecikmesi halinde yükleniciye herhangi bir fazla ödemede bulunulamaz, yüklenici herhangi bir alacak ve hak iddiasında bulunamaz.

15. 1. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15. 2. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

15. 3. İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

15. 4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

16. Komisyon ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

17. İstenilen belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Suret eklenmesi halinde asılları ibraz edilecektir. BU İHALE 28/04/2007 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ' NE TABİDİR.

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE; 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU, 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU VE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ UYGULANIR. İLAN OLUNUR.

1_İlan Metni 53 KB indir 2_Birim Fiyat Teklif Mektubu 57 KB indir 3_Adres Beyanı 25 KB indir 4_11. Madde Beyanı 18 KB indir 5_Gecici Teminat Mektup Örneği 41 KB indir 6_Kesin Teminat Mektup Örneği 40 KB indir 7_İş Ortaklığı Beyanı 46 KB indir İdari Şartname 149 KB indir Proje ve Şartnameler 1112 KB indir Sözleşme ÖRNEK Yapım İsi ACIK IHALE 89 KB indir

Kaynak: Habermetre