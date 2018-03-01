Sinop Kuru Yük Gemisindeki Patlamada Ölen Mürettebatın Cesedi Çıkarıldı

Sinop'ta dün fırtına nedeniyle limanda bekleyen kuru yük gemisinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ölen mürettebat Kazım Sucu'nun cenazesi bugün bulunduğu yerden çıkarılarak gemi ile kıyıya getirildi. Ardından otopsi için hastane morguna götürüldü. Sinop'ta dün meydana gelen olayda Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan İzmit Dilovası'na giden MV Mümtaz Amca isimli Liberya bandıralı kömür yüklü geminin baş tarafında gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Patlamada gemi mürettebatından yağcı olarak çalışan Kazım Sucu (47) hayatını kaybederken, Ragıp Yanak (54) ise yaralandı. Şiddetli fırtına nedeniyle kurtarma ekipleri gemiye ulaşmakta güçlü çekti. Gemiye ulaşan AFAD, polis, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri Kazım Sucu'nun cesedine ikinci bir patlamanın yaşanması ihtimaline karşı müdahale edemedi. Bu gün devam eden çalışmalar sonucunda Sinop Limanı'nın 300 metre açığına demir atan 4 bin 921 grostonluk gemide Sucu'nun cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Ardından Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın gemisiyle kıyıya getirildi. Buradan cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan yaralı Ragıp Yanak'ın dün aynı hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği buradaki yanık ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.