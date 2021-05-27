Sinop kıyılarında avlanan çinekoplar tezgahlardaki yerini aldı

Sinop'ta küçük tekneleriyle denize açılan balıkçıların ağlarına sezonun ilk çinekopları takıldı.

Sinop'ta küçük tekneleriyle denize açılan balıkçıların ağlarına sezonun ilk çinekopları takıldı.

Bol yapılan avcılığıyla balıkçıların yüzünü güldüren çinekop, tezgahlarda kilogramı 55 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Mert Kanal, AA muhabirine, çinekop balığının yavaş yavaş ağlara takılmaya başladığını söyledi.

Çinekop avcılığının son yıllarda azaldığını ifade eden Kanal, "Vatandaşlar çok almak istiyor ama şimdilik fiyatı biraz yüksek." dedi.

Çinekop yanında mezgit ve istavrit gibi balıkların da avlanmaya devam edildiğini vurgulayan Kanal, "Küçük balıkçı teknelerimiz 1 Eylül'e kadar balık yükünü çekmeye devam edecekler. Bu süreçte kısıtlı avcılığa rağmen vatandaşlarımıza en taze balığı yedirmeye devam etmek istiyoruz. Çinekop balığının bollaşması o anlamda güzel oldu. İnşallah devamı gelir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu