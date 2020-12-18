Sinop kestane balı tescillendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sinop kestane balı tescillendi

18.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:13
Sinop kestane balı tescillendi

Sinop'ta üretilen kestane balı, coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.

Sinop'ta üretilen kestane balı, coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.

Sinop Üniversitesi ve Arıcılar Birliği'nin ortaklaşa yaptığı proje kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu'na Sinop kestane balı "SİNATE" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bölgeye ait dünyaca ünlü arı ırkına ait kestane balı Sinop Üniversitesi ve Sinop Arıcılar Birliği'nin Türkiye Patent Enstitüsü'ne yaptığı coğrafi işaret başvurusu kabul edilerek tescil belgesi almaya hak kazandı.

Arıcılar Birliği Başkanı Şenol Tabak yaptığı açıklamada, "Sinop Üniversitesi ile beraber yaptığımız bir iş birliği sonucu Sinop balına bir marka, coğrafi işaret belgesi alma çalışmalarınız vardı. Bu çalışmalarımız sonuçlandı. SİNATE(Sinop, Ayancık, Türkeli, Erfelek) kestane balı markası oluştu bakanlık başvurumuzu kabul etti, Resmi Gazete'de yayınlandı. Şuan bekleme sürecindeyiz. Bir aksilik çıkmazsa 31 Aralık'ta tescil numaramızı alacağız" dedi.

Sinop kestane balının Sinop, Ayancık, Türkeli ve Erfelek isimlerinin kısaltması olan SİNATE markasıyla pazara açılacağını açıklayan Tabak, süreci sabırsızlıkla beklediklerini ve bu tescil belgesiyle Sinop balının değerin daha da artacağını söyledi. - SİNOP

Sinop kestane balı tescillendi
Sinop kestane balı tescillendi
Sinop kestane balı tescillendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Sinan Akçıl Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Falcao Neymar Erol Bulut Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop kestane balı tescillendi | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:22:45. #1.15#
title