Sinop kestane balı tescillendi

Sinop'ta üretilen kestane balı, coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.

Sinop Üniversitesi ve Arıcılar Birliği'nin ortaklaşa yaptığı proje kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu'na Sinop kestane balı "SİNATE" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bölgeye ait dünyaca ünlü arı ırkına ait kestane balı Sinop Üniversitesi ve Sinop Arıcılar Birliği'nin Türkiye Patent Enstitüsü'ne yaptığı coğrafi işaret başvurusu kabul edilerek tescil belgesi almaya hak kazandı.

Arıcılar Birliği Başkanı Şenol Tabak yaptığı açıklamada, "Sinop Üniversitesi ile beraber yaptığımız bir iş birliği sonucu Sinop balına bir marka, coğrafi işaret belgesi alma çalışmalarınız vardı. Bu çalışmalarımız sonuçlandı. SİNATE(Sinop, Ayancık, Türkeli, Erfelek) kestane balı markası oluştu bakanlık başvurumuzu kabul etti, Resmi Gazete'de yayınlandı. Şuan bekleme sürecindeyiz. Bir aksilik çıkmazsa 31 Aralık'ta tescil numaramızı alacağız" dedi.

Sinop kestane balının Sinop, Ayancık, Türkeli ve Erfelek isimlerinin kısaltması olan SİNATE markasıyla pazara açılacağını açıklayan Tabak, süreci sabırsızlıkla beklediklerini ve bu tescil belgesiyle Sinop balının değerin daha da artacağını söyledi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı