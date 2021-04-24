Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'nin yapımına başlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Sinop'ta hayata geçirilecek Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi, başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Sinop'ta hayata geçirilecek Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi, başladı.

Toplam 50 bin 83 metrekarelik alanı kapsayacak proje çerçevesinde İl Özel İdaresi ekiplerince söz konusu alanda bulunan bazı binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Çalışmaları takip eden AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, gazetecilere, Sinop'un 40 yıllık hayalinin artık gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

TOKİ tarafından ihalesi yapılan Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'nin kentin çehresini değiştireceğine inandıklarını vurgulayan Maviş, turizm açısından da önemli bir projenin başlamış olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Tarihi 2 bin 500 yılı bulan surların önünün açılmasıyla güzelliklerin turizme kazandırılacağına işaret eden Maviş, şunları belirtti:

"Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi projemizin ihalesi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. O çerçevede alan üzerinde bulunan binaların yıkımına başlandı. Yıkımı yapılan bu binanın yerine sayın Bakanımızın talimatıyla esnaf için tarihi dokuyu bozmayacak şekilde yeni bir bina inşa edilecek. Diğer yıkımlar da planlama çerçevesinde devam edecek. Sinop, muhteşem bir meydana kavuşmuş olacak."

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun da yıkım çalışmalarını takip etti.

Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi içinde çocuk oyun alanları, gezinti yolları, müze meydanı, kent çarşı meydanı gibi sosyal donatılar yer alacak. Projede ayrıca 99 ağaç, 18 bin çalı ve 9 bin metrekarelik yeşil alan da bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu