Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde başlatılan tahliye faaliyetlerine devam ediliyor
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Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde başlatılan tahliye faaliyetlerine devam ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

11 Ağustos 2021 tarihinde Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi sonucu mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere transferlerinin sağlanması maksadıyla 3 sahil güvenlik helikopteri ve karadan kurtarma ekipleri görevlendirildi.

11 Ağustos 2021 tarihinde Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi sonucu mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere transferlerinin sağlanması maksadıyla 3 sahil güvenlik helikopteri ve karadan kurtarma ekipleri görevlendirildi.

Görevlendirilen sahil güvenlik helikopterleri tarafından 51, kara ekipleri tarafından ise 117 olmak üzere toplam 168 vatandaşımızın güvenli bölgelere tahliyesi emniyetli bir şekilde gerçekleştirildi.

Bölgedeki tahliye faaliyetlerine halen devam edildiği bildirildi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde başlatılan tahliye faaliyetlerine devam ediliyor
Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde başlatılan tahliye faaliyetlerine devam ediliyor
Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde başlatılan tahliye faaliyetlerine devam ediliyor
Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde başlatılan tahliye faaliyetlerine devam ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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