Sinop Kale Sur Duvarına Çıkan Genç Kız İntihar Girişiminde Bulundu

Kale sur duvarına çıkan genç kız intihar girişiminde bulundu

SİNOP'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.S., kale surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Sinop'ta psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen E.S. (23), kent merkezinde bulunan Sinop Kalesin'nin sur duvarlarına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların görmesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Polisin ikna çabası sonrasında genç kız sur duvarından aşağına indi. Ardından sağlık kontrolü için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.