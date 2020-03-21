Sinop itfaiyesinden 'Evde kal' mesajı Sinop'ta zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca çalışan itfaiye çalışanları korona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşlara 'Evde kal' mesajı verdi.

Sinop'ta zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca çalışan itfaiye çalışanları korona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşlara 'Evde kal' mesajı verdi.

İtfaiye çalışanları sosyal medya üzerinden yaptıkları görsel ile vatandaşlara çağrıda bulundu. İtfaiye çalışanları ellerindeki kağıtlara yazdıkları, "Biz sizler için buradayız, sen de kendin için evde kal!" yazısı ile çekildikleri fotoğrafla tüm Sinop halkına mesaj yolladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, "Vatandaşlarımız çok zor bir dönemde. Biz onlar için gece-gündüz çalışmaya hazırız. Biz onlar için çalışıyoruz. Yeter ki onlar evde kalsın" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA