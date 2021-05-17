Sinop ile Bosna Hersek arasından gönül köprüsü kuruluyor
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Sinop ile Bosna Hersek arasından gönül köprüsü kuruluyor

Sinop ile Bosna Hersek arasından gönül köprüsü kuruluyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop İl Temsilcisi Yusuf Çakır, Uluslararası Demokratlar Birliği ile ortak geliştirilen Gönül Köprüsü programı kapsamında Sinop'un Bosna Hersek ile kardeş ülke olduğunu bildirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop İl Temsilcisi Yusuf Çakır, Uluslararası Demokratlar Birliği ile ortak geliştirilen Gönül Köprüsü programı kapsamında Sinop'un Bosna Hersek ile kardeş ülke olduğunu bildirdi.

Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, program çerçevesinde Avrupa'da ve Türkiye'de yaşayan gençlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve öğrenci değişimleri gibi faaliyetler yapılmasının planlandığını belirtti.

Çakır, "Bosna Hersek ve Sinop ilimiz arasında kuracağımız gönül köprüsü ile kardeş şehrimiz Sinop'ta yaşayan kardeşlerimize elimizden geldiğince destek olacağız. Sosyal, kültürel, sportif ve öğrenci değişim projeleri ile Sinop'taki kardeşlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağız ve onların birbirlerini daha iyi tanımasına yardımcı olacağız." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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Haber Yorumları (2)
EREN KORKMAZ: Bosna herseke hep gitmek istemişimdir
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EREN KORKMAZ: çalışmalarınızı tebrik ederim
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500
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