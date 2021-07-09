Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden delta plus virüs varyantı açıklaması
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Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden delta plus virüs varyantı açıklaması

Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden delta plus virüs varyantı açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden, Gerze ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişide tespit edilen virüsün delta plus varyantı olmadığı bildirildi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden, Gerze ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişide tespit edilen virüsün delta plus varyantı olmadığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Gerze ilçesinde delta plus varyantına rastlanıldığına dair haberlerin yer alması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olduğu anlatıldı.

Açıklamada, bir vatandaştan alınan PCR testinin pozitif olarak tespit edilmesi üzerine filyasyon ekiplerince bu kişiye ulaşıldığı bilgisi verilerek şunlar kaydedildi:

"Alınan bilgiler çerçevesinde vatandaşımızın seyahat hikayesi olduğu öğrenilmiştir. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi, Filyasyon Rehberi doğrultusunda aynı vasıta ile seyahat ettiği tespit edilen kişiler belirlenerek izolasyona alınmıştır. Yapılan tüm işlemler rehber doğrultusunda yürütülmüş olup, seyahat öyküsü durumunda yapılan rutin uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu vatandaşımızda tespit edilen virüs delta plus varyantı değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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