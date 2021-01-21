Sinop İl Özel İdaresi'nden sokak hayvanlarına mama

Sinop İl Özel İdaresi tarafından doğaya sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından doğaya sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Genel Sekreter Yahya Çınkıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağlık alanlarda yaşayan sokak hayvanlarının kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya mama bıraktıklarını ifade eden Çınkıl, şöyle konuştu:

"Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara hayvan yemi bırakıyoruz. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Sinop İl Özel İdaresi olarak hayvanları korumayı görev biliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu