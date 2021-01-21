Sinop İl Özel İdaresi'nden sokak hayvanlarına mama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sinop İl Özel İdaresi'nden sokak hayvanlarına mama

21.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:02
Sinop İl Özel İdaresi'nden sokak hayvanlarına mama

Sinop İl Özel İdaresi tarafından doğaya sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından doğaya sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Genel Sekreter Yahya Çınkıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağlık alanlarda yaşayan sokak hayvanlarının kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya mama bıraktıklarını ifade eden Çınkıl, şöyle konuştu:

"Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara hayvan yemi bırakıyoruz. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Sinop İl Özel İdaresi olarak hayvanları korumayı görev biliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Arda Turan Mesut Özil Serdar Aziz Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop İl Özel İdaresi'nden sokak hayvanlarına mama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 17:04:26. #1.15#
title