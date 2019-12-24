Sinop İl Genel Meclisinden 46 km asfalt

24.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:37

Sinop İl Genel Meclisi, 2019 yılında toplam 46 kilometre asfalt yapımını tamamlayarak köylülerin hizmetine açtı.



İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, 2019 yılı KÖYDES faaliyet programı kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Üçüncüoğlu, İl Genel Meclisi olarak köylerde her türlü ihtiyacı gidermek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Üçüncüoğlu, "2019 yılı KÖYDES programı kapsamında köylerimize içme suyu inşaatı çalışmaları yürüttük. Birinci ve ikinci kat asfalt yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarını da hız kesmeden sürdürdük ve önümüzdeki yılda da bu çalışmalara aynı hızda devam edeceğiz" dedi.



Üçüncüoğlu, 26 bin 400 metre asfaltlama çalışmaları yapıldığını belirterek, "KÖYDES yol çalışmaları kapsamında Şamlıoğlu-Kozcuğaz yolunda 1500 metre birinci kat asfalt çalışması yapıldı. Sazlı-Akbaş yolunda 2700 metre birinci kat, 3 bin 800 metre ikinci kat olmak üzere 6500 metre asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Oğuzeli-Eymür köy yolunda 1400 metre birinci kat, 3 bin 200 metre ikinci kat olmak üzere 4600 metre, Sarıkum köy yolunda 3000 metre ikinci kat asfalt yapımını tamamladık. Bekteşağa-Çobanlar Hatun Mahallesi yolunda 4 bin metre ikinci kat asfalt tamamlanarak hizmete sunuldu. Dizdaroğlu-Uzungürgen köy yolunda da 6 bin metre birinci kat, 800 metre ikinci kat olmak üzere 6800 metre asfaltlama çalışmalarımız tamamlanmıştır. Böylelikle 11 bin 600 metre birinci kat, 14 bin 800 metre ise ikinci kat olmak üzere 26 bin metrenin üzerinde asfalt çalışmasını tamamlayarak köylülerimizin hizmetine açtık" dedi.



Üçüncüoğlu ayrıca, 2018'de başlayan ve tamamlanamayan asfalt çalışmalarını da 2019 yılında ek program çalışmalarına dahil ederek 20 kilometre birinci kat asfalt yapımının da tamamlandığını açıkladı.



Malzemeli bakım onarım ve alt yapı çalışmalarında 38 köyde alt yapı çalışmasını başlattıklarını belirterek, "Köylerimizde alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere 1000 metre içme suyu borusu, 3 bin 500 metre kanalizasyon borusu, 2 bin 180 metre menfez borusu ihale edilerek satın alınmış, birliğimiz üyesi köylerimizin altyapı çalışmalarında kullanılmaya başlamıştır" şeklinde konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA