Sinop İl Genel Meclisi hizmet binası taşınacak Sinop'ta kent meydanı projesi kapsamında aralarında İl Genel Meclis binasının bulunduğu birçok yerleşim yerinin yıkılacağı bildirildi.

Sinop'ta kent meydanı projesi kapsamında aralarında İl Genel Meclis binasının bulunduğu birçok yerleşim yerinin yıkılacağı bildirildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında yıkılacak meclis binasının eski kültür merkezi binasına taşınacağını söyledi.

Üçüncüoğlu, Sinop'un tarihini ortaya çıkartmak amacıyla kent meydanı projesinin kısa sürede hayata geçirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İl Genel Meclisi olarak 10 yıldır görev yaptığımız binayı en kısa sürede boşaltarak eski kültür merkezine taşınmak için hazırlıklarımıza başladık. Proje kapsamında belirlenen binaların yıkılmasıyla birlikte tarihi kale surları, müzeler ve deniz şehitliğinin önü açılacak, dolayısıyla kentin tarihi kimliği de ortaya çıkacak."

Kaynak: AA