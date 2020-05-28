Sinop İl Emniyet Müdürlüğü binasında yangın
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü binasında yangın

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü binasının 2'nci katındaki elektrik panosu alev aldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü binasında yangın
28.05.2020 00:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:46

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü binasının 2'nci katındaki elektrik panosu alev aldı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında dumandan etkilenen bir polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Sinop Emniyet Müdürlüğü binasının 2'nci katındaki elektrik panosunda çıktı. Dumanları fark eden polis memurlarının ihbarı ile binaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile elektrik panosundaki yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen bir polis memuru ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

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