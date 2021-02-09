Sinop İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi
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Sinop İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi

09.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:03
Sinop İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi

Sinop İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca temin edilen insani yardım malzemelerini taşıyan tır, Suriye'ye uğurlandı.

Sinop İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca temin edilen insani yardım malzemelerini taşıyan tır, Suriye'ye uğurlandı.

Sinop İHH İnsani Yardım Vakfınca eski otogar mevkisinde yardım tırının uğurlanması amacıyla tören düzenlendi.

Sinop İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Bilgili, burada yaptığı konuşmada, dünyanın farklı coğrafyalarında savaşlar, çatışmalar, kuraklık, doğal afetler, siyasi ve ekonomik sorunlar gibi nedenlerle milyonlarca insanın çok zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

Suriye'deki savaş nedeniyle 2011'den bu yana 600 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, 12 milyon kişinin ise mülteci konumuna düştüğünü aktaran Bilgili, "Bugüne kadar milletimizin destekleriyle binlerce mazluma yardım ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün de 'Rotamız iyilik, yükümüz insanlık' diyerek kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için başlattığımız yardım kampanyası neticesinde Sinoplu hayırseverlerimizin destekleriyle 557 çuval unu gönül coğrafyamızdaki savaş mağduru kardeşlerimize gönderiyoruz. Bilinmelidir ki yıllardır zor şartlar altında ve imkansızlıklar içinde yaşamak zorunda kalan kadınları, yaşlıları, çocukları ve kimsesizleri asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

İl Müftüsü Mustafa Düzgüney'in yaptığı duanın ardından yardım tırı, Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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