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Sinop heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Sinop heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop heyeti olarak Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını bildirdi.

ANKARA (AA) - Ak Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop heyeti olarak Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını bildirdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve diğer ilgililerin de katılımıyla yaptıkları ziyaretlerde kentin sorun ve taleplerinin ilgili bakanlara iletildiğini vurguladı.

Heyet olarak ilk görüşmeyi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le yaptıklarını ifade eden Maviş, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızla Sinop merkez ve ilçelerinde yapımı devam eden ve yeni planlanacak olan yatırımlarla ilgili konuları görüştük. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile devam eden projelerimizi ele aldık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sinop Meydan Projesi ve ilçelerdeki çalışmaları değerlendirdiğimiz ziyaretlerimiz kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de ilimizdeki yatırımları görüşerek desteklerinden ötürü teşekkür ettik."

Sinop heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Sinop heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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