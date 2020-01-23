Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi
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Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi

İstanbul-Sinop uçuşunu gerçekleştiren uçağın Sinop Havalimanına inmeden kısa süre önce duyulan büyük patlama sesi herkese korku dolu anlar yaşattı.

23.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:08
Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi

İstanbul-Sinop uçuşunu gerçekleştiren uçağın Sinop Havalimanına inmeden kısa süre önce duyulan büyük patlama sesi herkese korku dolu anlar yaşattı.


Uçak Sinop Havalimanına inişe geçmeden kısa bir süre önce büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin ardından tüm sistemlerin kısa süre kesildiği öğrenilirken, uçak güvenli bir şekilde havaalanına indi.


Görevlilerden alınan bilgiye göre, patlama sesinin havaalanı yakınına yıldırım düşmesi sonucu oluştuğu öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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