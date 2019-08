22.08.2019 11:55

Sinop'ta memur, esnaf, sağlık personeli gibi farklı meslek gruplarından oluşan kişilerin bir araya gelerek kurdukları Sinop Güç Birliği Derneği, yoksulların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.



Sosyal medya üzerinden bir araya gelerek 2013 yılında kurdukları Sinop Güç Birliği Derneği çatısı altında birleşen grup, yardıma ihtiyaç duyan herkese el uzatıyor.



Sinop Güç Birliği Derneği başkan yardımcısı Erdoğan Altay konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Sinop Güç Birliği Derneği 2013 yılında işçi, memur, emekli her kesimden, her tarzda insanı içinde barındıran bir dernek olarak kuruldu. Yegane amacı Sinop için çalışmaktı. Sinop'a her konuda yardım etmekti. Bir tanesi ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırmak. Diğerleri kültürel, sanatsal alanlarda çalışmalar yapmak. Her konuda Sinop'u bir adım daha ileriye taşımak için kurulan bir dernekti. 2013 yılında ilk kurulduğumuz zaman ilk işimiz iki tane ilik nakli bekleyen çocuklarımızla ilgili kampanyalar yapmaktı. Bir tanesi 3 yaşındaydı. Diğeri 5 yaşındaydı. İkisininde ilik nakli gerçekleştirildi. İkisi de şu anda sağlıklı olarak hayatlarına devam ediyor. Ondan sonra eşya yardımları, gıda yardımları, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili neler yapabiliriz gibi düşünceler ortaya atıldı. O günden beri 70 bin üzerinde insana giysi yardımı yapıldı. Yegane amacımız aslında, Sinop'ta ki ihtiyaç sahibi insanlara ulaşabilmekti. 70 bin insana giysi yardımı yaptık. Her Ramazan'da 200 ailemize gıda kolisi veriyoruz. Her Kurban'da 200 ailemize et veriyoruz. Onun dışında ev tadilatları yapıyoruz. Vatandaşlar her konuda gelirse gelsin yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazen öğrenciler gelip bizden tabak, yağ, tüp yardımı istiyorlar. Her konuda biz Sinop için varız. Var olmaya da devam etmek istiyoruz. Buradaki esas olay gönüllüğe dayalı bir iş. Çünkü bu dernekte bulunan hiç kimse maaş almıyor. Aksine herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA