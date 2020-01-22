Sinop Etnografya Müzesi'nin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

22.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:08

Sinop Etnografya Müzesi'nin kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Kefevi Mahallesi'ndeki müzenin kazan dairesinde, kazan tamir edildiği sırada yangın çıktı.



Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.



Belediye Başkanı Barış Ayhan da binaya gelerek, itfaiye ekiplerinden yangınla ilgili bilgi aldı.



Binada bulunan tarihi eserler, yangından zarar görmedi.

Kaynak: AA