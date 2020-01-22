Sinop Etnografya Müzesi'nin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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Sinop Etnografya Müzesi'nin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Sinop Etnografya Müzesi'nin kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:08
Sinop Etnografya Müzesi'nin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Etnografya Müzesi'nin kazan dairesinde çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.


Kefevi Mahallesi'ndeki müzenin kazan dairesinde, kazan tamir edildiği sırada yangın çıktı.


Çalışanların vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ve emniyet ekibi sevk edildi.


İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.


Belediye Başkanı Barış Ayhan da binaya gelerek, itfaiye ekiplerinden yangınla ilgili bilgi aldı.


Binada bulunan tarihi eserler, yangından zarar görmedi.

Kaynak: AA
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