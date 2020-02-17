Sinop Erfelek'te oynanan maçın ardından olay çıktı

17.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:21

Sinop'un Erfelek ilçesinde dün oynanan maçın ardından olay çıkarken yaşanan arbedede yaralananlar oldu.



Erfelek'te oynanan ve 3-3 berabere biten Erfelekspor-Türkeli Belediyespor maçı sonrası yeşil sahalara yakışmayan olaylar çıktı. Sinop Amatör Ligi'nde mücadele eden iki takım Erfelek ilçesinde karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını Türkeli Belediyespor 2-0 önde kapatırken, ikinci yarıda skor 3-2'ye geldi. Hakemin verdiği 9 dakika uzatmada golü bulan Erfelekspor skoru 3-3 yaparken tartışmalı pozisyonların yaşandığı maçta Türkeli Beledispor oyuncusu Burak kırmızı kart gördü.



Sinirlerin gerildiği maç sonrası oyuncular ve taraftarlar arasında olaylar çıktı. Polisin müdahale ettiği olaylar ve arbede sırasında yaralananlar oldu. - SİNOP

Kaynak: İHA