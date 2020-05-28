Sinop Emniyet Müdürlüğü binasında yangın çıktı Sinop İl Emniyet Müdürlüğü binasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü binasında çıkan yangın hasara yol açtı.

İl Emniyet Müdürlüğünün Gelincik Mahallesi'ndeki ana binasının ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının binada görevli polislerce fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası bina içerisinde hasar oluştu.

Kaynak: AA