Sinop'da orman işletme personeline yangın eğitimi

Boyabat ve Durağan Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan teknik personel ile yangın söndürme ekibine orman yangınlarına müdahale konusunda eğitim verildi.

Yaz aylarının gelmesiyle artan orman yangınlarına engel olmak amacıyla Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Boyabat ve Durağan Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan personele Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü salonunda eğitim verildi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Kastamonu Şube Müdürü İsmail Bektaş ve şube mühendisi Serdar Badioğlu tarafından verilen eğitimden sonra Boyabat Kurusaray köyü ormanlık alanında, kırsal alan yangınlarına müdahale, uygulamalı olarak gösterildi.

Yangın söndürme tatbikatına Boyabat Orman İşletme Müdürü Mustafa Dikbaş, Durağan Orman İşletme Müdürü Ziya Yazıcı ve personel katıldı.

Kaynak: AA