Sinop, Çorum ve Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Sinop, Çorum ve Kastamonu'da kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sinop, Çorum ve Kastamonu'da kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki ormanlık alanlara yem dağıtımı yapıldı.

Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede, yaban hayvanlarına yem desteğinin süreceği belirtildi.???????

Çorum

Çorum Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kentte yağışın sona ermesinin ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü.

Çorum Belediyesine bağlı ekipler de kent merkezinde sokak hayvanlarının, kırsalda da yaban hayvanlarının bir arada bulunduğu noktalara yiyecek ve su bıraktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam ettiği müddetçe sokak ve yaban hayvanlarının belediye ekiplerince besleneceği bildirildi.

Osmancık Belediyesine bağlı ekipler de ilçe merkezi ve çevresinde hayvanları besledi.

Kastamonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı personelince kışla binasını çevreleyen ormanlık alandaki geyikler beslendi.

Ekipler yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları ve güvercinler için de belirli noktalara yem bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun