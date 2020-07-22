SİNOP ÇORAK ARAZİYİ 40 YILDA ORMANA DÖNÜŞTÜRDÜLER
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SİNOP ÇORAK ARAZİYİ 40 YILDA ORMANA DÖNÜŞTÜRDÜLER

SİNOP'ta Akyörük Köyü Azak Deresi mevkiinde 3 bin 590 dekarlık çorak arazi, başlatılan planlı ağaçlandırma çalışmasıyla 799 bin kızılçam fidanı dikilerek 40 yılda ormana dönüştürüldü.

SİNOP ÇORAK ARAZİYİ 40 YILDA ORMANA DÖNÜŞTÜRDÜLER
22.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:15

SİNOP'ta Akyörük Köyü Azak Deresi mevkiinde 3 bin 590 dekarlık çorak arazi, başlatılan planlı ağaçlandırma çalışmasıyla 799 bin kızılçam fidanı dikilerek 40 yılda ormana dönüştürüldü. Yöre sakinleri ormana gözü gibi bakıyor, kimsenin zarar vermemesi için koruyor.

Boyabat ilçesi Akyörük Köyü Azak Deresi mevkiindeki 3 bin 590 dekar çorak arazi için 1980 yılında Orman Genel Müdürlüğü tarafından planlı ağaçlandırma çalışması başlatıldı. 5 yıl süren çalışma ile bölgeye 799 bin kızılçam fidanı dikilerek bakımı yapıldı. Bölgedeki sel ve heyelan riskinin de ortadan kaldırılmasının hedeflendiği çalışmada aradan geçen 40 yılın ardından alan yemyeşil bir ormana dönüştü. Bölgedeki Akyörük, Gazidere, Alibeyli ve Karacaören köylerinde yaşayan vatandaşlar da ormana gözü gibi bakıyor, kimsenin zarar vermesi için koruyor.

'40 YILDA ORMAN OLDU'

Emekli orman teknikeri olan ve 1980'li yılarda Azak Deresi mevkiindeki ağaçlandırma çalışmasına katılan Hikmet Kaya, "Burası bomboş bir araziydi ve biran önce yeşillendirilmesi gerektiğini düşündük. Teraslama çalışması yaptık ve sonrasında 1 yaşındaki kızıl çam fidanlarını buraya diktik. Ardından bakımını sürekli yaptık. Çalışmaya başladığımız ilk dönem buranını fotoğrafını da çekmiştim. O zaman çorak bir arazi görünüyordu fotoğrafta. Şimdi aradan 40 yıl geçtikten sonra burası bir ormana dönüştü. Ben burayı her gördüğümde eski halini bildiğim için çok mutlu oluyorum. Bunu ben nasıl başardım diye kendimle de gurur duyuyorum. Bu ormanın oksijenini teneffüs ettiğimiz için ayrıca seviniyorum" dedi.

'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'

Akyörük Köyü Muhtarı Şaban Türk de 40 yıl önce bu alanın bomboş çorak bir arazi olduğunu belirterek "Burası 4 köyün arasında bulanan bir ağaçlandırma sahası. Çocukluğumuzda biliyoruz buralar bomboşken kel bir araziyken şimdi yemyeşil oldu. Sel heyelan riskini de ortadan kaldırıyor bu ağaçlar. Köylülerimiz bu alana gözü gibi bakıyor. Ağaçlarımızı koruyoruz. Kimsenin bu ormana zarar vermesine izin vermiyoruz. Devletimiz kadar biz de koruyoruz. Rahat bir nefes aldığımız bir bölge burası, yeşilinden ormanımızdan oksijenden hepimiz yaralanıyoruz. Bu ormanını oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'KÖYLÜLER DE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASINDA ÇALIŞTI'

Ağaçlandırma çalışması başladığı yıllarda Akyörük Köyü'nde muhtarlık yapan Hüseyin Deveci, ağaçlandırma çalışmasına bütün köylülerin destek verdiğini ve yardımcı olduğunu söyleyerek "Orman teşkilatımızın görevlileri 40 yıl önce buraya gelip çalışma yaptıklar. Teraslama ve ağaç dikim çalışmalarına köylüler olarak bizlerde yardımcı olduk. Bizde buralarda çalıştık 'Yeter ki ağaçlandırılsın' dedik. Yemyeşil bir orman haline geldi şimdi bakmaya doyamıyoruz. Kimse bu ormana zarar veremez hepimiz sahip çıkıyoruz. Bu güzellik 40 yılda oldu ama yinede inanılacak gibi değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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