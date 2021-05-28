Sinop bu yaz sezonunda 9 kruvaziyere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sinop bu yaz sezonunda 9 kruvaziyere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Sinop bu yaz sezonunda 9 kruvaziyere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, bu yıl 9 kruvaziyerin kente geleceğini bildirdi.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, bu yıl 9 kruvaziyerin kente geleceğini bildirdi.

Kentte turizm sektörü temsilcileri, Sinop'un yeniden kruvaziyer rotasına girmesinin mutluluğunu yaşıyor. 2014-2018'de çok sayıda kruvaziyere ev sahipliği yapan Sinop, son iki yılda ise sadece 2 gemiyi ağırlamıştı.

Süren, AA muhabirine, turizm kenti Sinop açısından kruvaziyer turizminin çok önemli olduğunu söyledi.

Kente 2014 yılından itibaren kruvaziyerin gelmeye başladığını anlatan Süren, son birkaç yıldır ise gelen gemi sayısında bazı nedenlerle düşüş yaşandığını dile getirdi.

Süren, girişimlerinin ardından bu yıl 9 kruvaziyerin kente gelmesi için rezervasyon alındığını dile getirerek, "Gemilerin tekrardan Sinop'u rotalarına almaları önemli bir gelişme. Pandemi nedeniyle zor geçen bir dönemde gemilerle gelecek turistler turizm hareketliliği yaşatacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Hasan Polatkan Adnan Menderes Binali Yıldırım
Magazin Hülya Avşar Demet Evgar Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Gervinho Arda Turan Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinop bu yaz sezonunda 9 kruvaziyere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 15:37:23. #1.16#

title