Sinop bu yaz sezonunda 9 kruvaziyere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, bu yıl 9 kruvaziyerin kente geleceğini bildirdi.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, bu yıl 9 kruvaziyerin kente geleceğini bildirdi.

Kentte turizm sektörü temsilcileri, Sinop'un yeniden kruvaziyer rotasına girmesinin mutluluğunu yaşıyor. 2014-2018'de çok sayıda kruvaziyere ev sahipliği yapan Sinop, son iki yılda ise sadece 2 gemiyi ağırlamıştı.

Süren, AA muhabirine, turizm kenti Sinop açısından kruvaziyer turizminin çok önemli olduğunu söyledi.

Kente 2014 yılından itibaren kruvaziyerin gelmeye başladığını anlatan Süren, son birkaç yıldır ise gelen gemi sayısında bazı nedenlerle düşüş yaşandığını dile getirdi.

Süren, girişimlerinin ardından bu yıl 9 kruvaziyerin kente gelmesi için rezervasyon alındığını dile getirerek, "Gemilerin tekrardan Sinop'u rotalarına almaları önemli bir gelişme. Pandemi nedeniyle zor geçen bir dönemde gemilerle gelecek turistler turizm hareketliliği yaşatacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu