Sinop Belediyesinde mutlu son
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Sinop Belediyesinde mutlu son

Belediye İş Sendikası ile Sinop Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokol görüşmeleri sona erdi.

Sinop Belediyesinde mutlu son
25.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:25

Belediye İş Sendikası ile Sinop Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokol görüşmeleri sona erdi.

Konu ile ilgili Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Barış Ayhan, Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu, Başkan Yardımcısı A. Hakan Sönmez, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye-İş Sendikası Sinop İl Temsilcisi Nusret Takar'ın katılımları ile imzalanan Ek Protokolde; Sinop Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan Belediye-İş Sendikası üyelerinin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları yevmiyeleri 01.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 145 TL'ye çıkartılmış,Yemek,Yakacak,ikramiye ve sosyal yardım kalemlerinde de sevindirici oranlarda artışlar yapılarak mutlu sona ulaşılmış ve Ek Protokol imza altına alınmıştır.Yapılan görüşmelerde göreve geldiği günden bu yana emekçinin yanında tavır gösteren ve bu doğrultuda kararlarda mutabık kaldığımız ve inanıyoruz ki bundan sonra da aynı kararlılıkla emekçinin yanında olacağına inancımız tamdır. Belediye Başkanımız Sayın Barış Ayhan'a tüm işçi arkadaşlarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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