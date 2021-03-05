Sinop Belediyesi'nden 'yol kapatma' açıklaması

SİNOP (İHA) – Sinop'ta kız öğrenci yurdu yolunun kendi tapulu arazilerinden geçtiğini iddia eden vatandaşların yolu trafiğe kapatmasının ardından açıklama yapan Sinop Belediyesi, yolun asfalt kaplamasının kendilerince yapılmadığını duyurdu.

Sinop Belediye Başkanlığı'nca yapılan açıklamada konu hakkında, "İlimiz Osmaniye Mahallesi'nde bulunan; kısa süre önce mülkiyet sahibi değişen, mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait ve yüksek öğrenim öğrenci yurdu olarak faaliyet gösteren binaya ulaşım sağlamak amacıyla, imar planlarında yol olarak görülen ancak henüz kamulaştırması gerçekleştirilmeyen özel mülkiyete ait olan 'yolun asfalt kaplamasının belediyemiz ekiplerince gerçekleştirildiği' yönündeki haberler fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere asılsızdır" ifadeleri kullanıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı