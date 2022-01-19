Sinop Belediyesi'nden memura yüzde 46 zam

SİNOP (İHA) - Sinop Belediyesi, 2022 yılı toplu iş sözleşmesinde memurlar için yüzde 46 artışa imza attı. Böylelikle belediye memurlarına aylık ek 950 TL ödeme yapılacak.

Sinop Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası arasında 2022 yılını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Yapılan anlaşmada Sinop Belediyesi, yüzde 46 artışa giderek aylık 950 TL ek ödeme ve bayramlarda net 950 TL ikramiye sözü verdi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, yaptığı açıklamada, "Bugün, içinde bulunduğumuz ekonomik durum ve pahalılaşan hayat şartlarını da göz önünde bulundurarak, belediyemizde birlikte çalıştığımız memur arkadaşlarımızın toplu sözleşmelerini imzaladık. Sözleşmemizde yüzde 46 artışa giderek aylık 950 TL ek ödeme ve bayramlarda yine net 950 TL ikramiyelerini ödeyeceğiz. İlerleyen süreçte işçi arkadaşlarımızla da bu bağlamda sözleşmemizi gerçekleştireceğiz. Sinop'u birlikte inşa ettiğimiz mesai arkadaşlarımızın refahı önceliğimiz, onların mutluluğu Sinop'a yansıyacaktır. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun" dedi. - SİNOP

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