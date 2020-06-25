Sinop Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci
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Sinop Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı.

Sinop Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci
25.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:46

İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı.

Belediye-İş Sendikası ile Sinop Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında 1 Haziran 2019 -31 Mayıs 2021 tarih ve yürürlülük süreli Yüksek Hakem Heyeti'nden gelen toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı. İmzalanan protokole göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Belediye-İş Sendikası üyelerinin 30 Haziran 2020 tarihinde almakta oldukları yevmiyeler 101 TL'den 145 TL'ye yükseldi. En düşük taşeron işçi maaşı 2 bin 545 TL iken 3 bin 534 TL oldu. Yemek, yakacak ve sosyal kalemlerde de iyileştirilmeler yapılarak mutabakata varıldı.

Başkanlık makamında yapılan imza töreninde Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın yanı sıra; Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Minoğlu ile Aydın Hakan Sönmez, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Hüseyin Doğan ve Belediye-İş Sendikası Sinop İl Temsilcisi Nusret Takar yer aldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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