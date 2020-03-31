Sinop Belediyesi korona virüs nedeniyle su faturalarını erteledi
Sinop Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında evde kalan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla nisan ayı su faturalarının erteleneceğini duyurdu.
31.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:07
Sinop Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında evde kalan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla nisan ayı su faturalarının erteleneceğini duyurdu.
Sinop Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden Belediye başkanı Barış Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, "Belediye Başkanlığımızca korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında nisan ayı su faturalarının ertelendiğini tüm vatandaşlarımızın bilgisine sunuyor, sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - SİNOP
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Kaynak: İHA